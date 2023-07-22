Татарстан занимает второе место в ПФО по количеству отдохнувших в санаториях

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По итогам января — мая 2023 года Татарстан по количеству отдыхающих, размещенных в санаторно-курортных организациях региона, занял второе место в Приволжском федеральном округе. Лидером стал Башкортостан, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В башкирских санаториях за пять месяцев 2023 года отдохнули 95 тысяч человек, в татарстанских — 55,7 тысячи. Топ-3 по количеству принятых санаторно-курортными организациями клиентов в ПФО замыкает Пермский край — 42,5 тысячи граждан.

В общей сложности в санаториях 14 регионов Приволжского федерального округа побывали 415 490 человек. На Татарстан, таким образом, пришлось 13,4% всех отдыхающих.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, за январь — май 2023 года отдыхающие провели в санаторно-курортных организациях Татарстана 507 809 ночевок. В среднем один человек оставался на девять ночей.

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Татьяна Демина