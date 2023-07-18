С начала августа в России могут подорожать газировки и соки на 10–20%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Производители соков и газированных напитков хотят повысить цены на свои товары на 10–20% из-за падения рубля и введения акциза на сахар. Повышение цен ожидается в августе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний партнерам.

Компания PepsiCo планирует повысить цены на напитки и соки на 19,2–21,3%. В «Садах Придонья» предупредили об индексации на 10%. На такой же процент планируют повысить цены в МПБК «Очаково».

Один из источников издания в крупной сети предположил, что вопрос о повышении цен будет обсуждаться во время переговоров.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Подакцизными стали напитки в потребительской упаковке, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, содержащие сахар и т.д.

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Айрат Назипов