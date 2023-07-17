Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики России до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики до 2025 года с учетом интеграции новых регионов, сообщает RT со ссылкой на поручение.



— Обеспечить корректировку Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, предусмотрев в том числе... интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики Российской Федерации, — сказано в документе.

Правительство должно исполнить поручение до 1 декабря текущего года.

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Маргарита Головатенко