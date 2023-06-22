Госдума вводит временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает сдавать на права и получать их водителям, привлекавшимся к административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС.



Документ вносили на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года.

Закон «О безопасности дорожного движения» предлагают дополнить новой нормой, которая также предусматривает запрет сдачи на права за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества.

Предлагается запретить сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале июня председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев указывал, что вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде.



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Маргарита Головатенко