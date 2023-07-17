В ДУМ Татарстана осудили разгромивших православное кладбище вандалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Духовном управлении мусульман Татарстана осудили действия злоумышленников, повредивших ряд могильных плит на православном кладбище в Алексеевском районе республики. В обращении ДУМ сказано, что такому поступку «нет оправдания».

— В каждой религии, в том числе и в исламе, осквернение могил умерших считается непозволительным и строго запрещается. Те, кто совершил это злодеяние, далеко не религиозные люди и не имеют в сердце ничего святого. Мы выражаем искреннюю поддержку представителям православия и благодарим органы власти республики за решение восстановить надгробные камни, — говорится в обращении.

В ДУМ выразили уверенность, что позиция руководства республики позволит привести в порядок разрушенные захоронения и наказать виновных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, вандалы разгромили 29 могильных памятников на православном кладбище. Как сообщил глава района Сергей Демидов, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил властям района оперативно восстановить все надгробия. Полицейские уже начали искать преступников.



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Айрат Назипов