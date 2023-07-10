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В Татарстане выросло число новых случаев ВИЧ

04:32, 10.07.2023
В Татарстане выросло число новых случаев ВИЧ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь-апрель 2023 года болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 287 человек. Это на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Татарстанстат со ссылкой на данные Центра гигиены и эпидемиологии в республике.

Коэффициент заболеваемости ВИЧ составил 21,8 на 100 тысяч татарстанцев. По сравнению с январем-апрелем прошлого года он вырос на 10,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции, рассказывала начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова в декабре прошлого года. За десять месяцев 2022-го распространенность в регионе составила 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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