В Минцифре Татарстана объяснили, как будет работать цифровой рубль

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В скором времени постепенно в банковских приложениях начнет появляться еще один кошелек — цифровой. Министерство цифрового развития республики рассказало «РБК-Татарстан» о новом законе.

Так, в регионе проведут разъяснительную работу по вопросам использования цифрового рубля для всех категорий граждан. Кроме того, министерство будет внимательно отслеживать появление цифровых сервисов во избежание возникновения новых мошеннических схем.

— Ожидаем, что цифровой кошелек будет доступен через банковские приложения всех банков, участвующих в пилотировании, — подчеркнули в ведомстве.



Там добавили, что также будет введена цифровая «наличка», которая будет принадлежать лишь владельцу и Центробанку. Представители банка смогут отслеживать транзакции, валюта может помечаться для целевого использования.

— Цифровой рубль может исключить злоупотребления при расходовании бюджетных средств, сделать бюджетные средства защищенными от растраты. Он также сформирует новый рынок банковских услуг и подстегнет борьбу банков за клиента. Как следствие — лучшие условия для клиентов. Получат распространение и смарт-контракты — внедрение цифрового рубля станет естественным продолжением развития продуктов, которые российские компании уже используют на рынке, — заявили в министерстве.

Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.

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Елизавета Пуншева