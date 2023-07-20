В Елабуге отремонтируют здание служительниц Екатерининской прогимназии

Облик здания останется без изменений

Как выяснило «Реальное время», в Елабуге планируют капитально отремонтировать объект культурного наследия регионального значения — «Здание служительниц Екатерининской прогимназии». На сегодня сооружение является жилым многоквартирным домом. Третий этаж выполнен в виде мезонина, частично скрытого в пределах чердачного помещения. Объект отапливается, авторы проекта оценили его техническое состояние как удовлетворительное.

На сегодня сооружение является жилым многоквартирным домом. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Проектом предусмотрено сохранение тех исторических архитектурных особенностей, что остались со времен постройки здания. Частично здесь сохранились двери, деревянные окна, несколько печей, фасад и другое. В связи с этим все ремонтные работы предусмотрены «без перепланировок и изменения существующего облика здания».



В ходе ремонтных работ планируется восстановить белокаменную кладку цоколя, обновить декоративные навесы и ворота, окрасить фасады, отремонтировать штукатурный слой, карнизы и декор. Кроме того, предусмотрена замена утеплителя чердака, кровельного покрытия и обрешетки, обшивки мезонина фронтона и подшивки карниза.

Что касается инженерных решений, предстоит демонтировать дощатые перегородки в подвальных помещениях и устроить тепловой пункт. Будут отремонтированы системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Жилые комнаты, торговые лавки и здание милиции

Сама постройка датируется началом XIX века. Доподлинно неизвестно, сколько изначально этажей возводилось — один или два.

Согласно архивному чертежу плана и фасада, подписанному вятским губернским архитектором Иваном Денисовичем Дюссар де Невилем, строение представляло собой полутораэтажное здание. На первом этаже размещались торговые лавки владельцев дома, а на втором — квартиры.

Позже, в 1849 году, здание перешло во владение купца Капитона Ушкова, который его реконструировал во второй половине 1850-х годов. Так дом получил свое богатое оформление, а после расширения фасада и создания пристройки занял свою нынешнюю площадь.

В 1849 году здание перешло во владение купца Капитона Ушкова. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Первый этаж представлял собой центральный торговый зал. На втором этаже в центре со стороны улицы располагались парадные покои, со стороны двора — жилые комнаты.

После 1868 года здание по наследству перешло сыну Ушкова Петру, а тот передал его для проживания служительницам женского училища, которое впоследствии называлось прогимназией. Возможно, в этот период лавки переустроили под жилые помещения.

Уже в советское время (после 1917 года) дом передали Елабужской школе милиции. Скорее всего, он предназначался для проживания сотрудников.

В конце XX века здание стало служить многоквартирным жилым домом. Согласно паспорту БТИ 1998 года, в доме размещается 10 квартир жилой площадью 301,4 квадратного метра, имеется жилой мезонинный этаж и подвал. На доме установлена памятная доска, посвященная участнику Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., почетному

жителю Елабуги Трапезникову Николаю.

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Елизавета Пуншева