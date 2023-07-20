В Елабуге отремонтируют здание служительниц Екатерининской прогимназии
Облик здания останется без изменений
Как выяснило «Реальное время», в Елабуге планируют капитально отремонтировать объект культурного наследия регионального значения — «Здание служительниц Екатерининской прогимназии». На сегодня сооружение является жилым многоквартирным домом. Третий этаж выполнен в виде мезонина, частично скрытого в пределах чердачного помещения. Объект отапливается, авторы проекта оценили его техническое состояние как удовлетворительное.
Проектом предусмотрено сохранение тех исторических архитектурных особенностей, что остались со времен постройки здания. Частично здесь сохранились двери, деревянные окна, несколько печей, фасад и другое. В связи с этим все ремонтные работы предусмотрены «без перепланировок и изменения существующего облика здания».
В ходе ремонтных работ планируется восстановить белокаменную кладку цоколя, обновить декоративные навесы и ворота, окрасить фасады, отремонтировать штукатурный слой, карнизы и декор. Кроме того, предусмотрена замена утеплителя чердака, кровельного покрытия и обрешетки, обшивки мезонина фронтона и подшивки карниза.
Что касается инженерных решений, предстоит демонтировать дощатые перегородки в подвальных помещениях и устроить тепловой пункт. Будут отремонтированы системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
Жилые комнаты, торговые лавки и здание милиции
Сама постройка датируется началом XIX века. Доподлинно неизвестно, сколько изначально этажей возводилось — один или два.
Согласно архивному чертежу плана и фасада, подписанному вятским губернским архитектором Иваном Денисовичем Дюссар де Невилем, строение представляло собой полутораэтажное здание. На первом этаже размещались торговые лавки владельцев дома, а на втором — квартиры.
Позже, в 1849 году, здание перешло во владение купца Капитона Ушкова, который его реконструировал во второй половине 1850-х годов. Так дом получил свое богатое оформление, а после расширения фасада и создания пристройки занял свою нынешнюю площадь.
Первый этаж представлял собой центральный торговый зал. На втором этаже в центре со стороны улицы располагались парадные покои, со стороны двора — жилые комнаты.
После 1868 года здание по наследству перешло сыну Ушкова Петру, а тот передал его для проживания служительницам женского училища, которое впоследствии называлось прогимназией. Возможно, в этот период лавки переустроили под жилые помещения.
Уже в советское время (после 1917 года) дом передали Елабужской школе милиции. Скорее всего, он предназначался для проживания сотрудников.
В конце XX века здание стало служить многоквартирным жилым домом. Согласно паспорту БТИ 1998 года, в доме размещается 10 квартир жилой площадью 301,4 квадратного метра, имеется жилой мезонинный этаж и подвал. На доме установлена памятная доска, посвященная участнику Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., почетному
жителю Елабуги Трапезникову Николаю.
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