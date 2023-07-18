Треть казанцев забывала взять с собой в отпуск какую-либо вещь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Треть казанцев хоть раз в жизни забывала взять с собой в отпуск какую-либо вещь. При этом 70% жителей города собираются на отдых по списку и берут с собой все необходимое. Об этом свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

Чаще всего респонденты забывали взять с собой одежду, обувь и средства для ухода за собой и личной гигиены. 7% опрошенных признались, что вспоминали о них уже в поезде или самолете.

Еще 4% горожан доводилась забывать дома паспорт. Им приходилось возвращаться домой, а некоторым и опаздывать на самолет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По 1% казанцев оставляли дома деньги, лекарства, различные девайсы и зарядные устройства. Еще 8% забывали другие вещи: фены, полотенца, игральные карты, алкоголь и штопор.



Напомним, этим летом провести свой отпуск в путешествии по России планируют 35% жителей ПФО. За границу собирается отправиться лишь 21% респондентов. Еще 11% хотят провести свой отпуск на даче, по 10% планируют заниматься бытовыми делами и пойти в поход, 7% проведут отпуск дома «на диване». Возьмут подработку 5% опрошенных.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева