В Казани до конца года появится почти 1,5 тысячи новых парковочных мест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До конца 2023 года в Казани появится около 1,5 тысячи машино-мест, а их общее количество в итоге увечится почти до 8,5 тысячи. Парковки оборудуют в пределах улиц Адоратского, Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, проспекта Хусаина Ямашева и прилегающей территории Центрального стадиона, сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Новые парковочные места появятся исключительно в существующих карманах и на участках дорогах, где автомобилисты оставляли свои машины в хаотичном порядке. При выборе новых точек ориентировались на востребованность машино-мест и обращения казанцев и организаций.

В этом месяце в столице Татарстана проведут конкурсные процедуры. Работы по обустройству парковок проведут в августе — октябре.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На сегодняшний день в Казани насчитывается 6 790 муниципальных машино-мест, уточнил Ильдар Шакиров.

Напомним, исполком Казани готовится законодательно ввести месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе. Изменения должны вступить в постановление от 30 декабря 2014 года №7660 «О создании муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Казани»



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Татьяна Демина