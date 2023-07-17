В Казани за прошедшие сутки произошло 70 ДТП
В Казани за 16 июля зафиксировано 70 ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции полка ДПС города.
В авариях пострадал один человек (наезд на пешехода).
В состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей. Еще 6 не имели права управления.
По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили 6 граждан.
Напомним, за пятницу, 14 июля, в Казани произошло 177 аварий. Из них пять — с пострадавшими. В трех случаях сбили пешеходов, еще люди пострадали в двух столкновениях.
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