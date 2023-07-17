Новости авто

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани за прошедшие сутки произошло 70 ДТП

07:28, 17.07.2023
В Казани за прошедшие сутки произошло 70 ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани за 16 июля зафиксировано 70 ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции полка ДПС города.

В авариях пострадал один человек (наезд на пешехода).

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 11 водителей. Еще 6 не имели права управления.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили 6 граждан.

Напомним, за пятницу, 14 июля, в Казани произошло 177 аварий. Из них пять — с пострадавшими. В трех случаях сбили пешеходов, еще люди пострадали в двух столкновениях.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева
АвтоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также