За сутки в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За пятницу, 14 июля, в Казани произошло 177 аварий. По данным Госавтоинспекции Казани, из них пять — с пострадавшими. В трех случаях сбили пешеходов, еще люди пострадали в двух столкновениях.

За сутки сотрудники ГИБДД задержали восемь пьяных водителей. Также у семерых автомобилистов не было водительских прав.

Помимо этого, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первое полугодие 2023 года в Казани зарегистрировали 651 ДТП. В них погибли 17 человек, 770 получили травмы.

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Айрат Назипов