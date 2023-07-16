Полузащитник Иву Угочукву подписал контракт с «Рубином»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Состав казанской футбольной команды «Рубин» пополнил 23-летний полузащитник Иву Угочукву. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт с футболистом подписали сроком на 3 года. Он будет вытупать под шестым номером.

За свою карьеру Угочукву уже играл в составах армянских «Лори», «Пюник» и «Урарту».

13 июля сообщалось, что футболист Оливер Абильдгор покидает «Рубин». Он переходит в итальянский клуб «Комо».

На этой же неделе главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил информацию об уходе полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, клуб уже определился с кандидатом на его место.

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Елизавета Пуншева