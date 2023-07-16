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В Татарстане утвердят границы нового объекта культурного наследия

10:26, 16.07.2023

В Татарстане утвердят границы нового объекта культурного наследия — «Новобиксентеевское селища» в Мензелинском районе республики, согласно приказу Комитета региона по охране ОКН.

На новом объекте введут особый режим использования земельных и водных участков. Будут разрешено изучение памятника, поиск и изъятие археологических предметов, а еще работы по сохранению памятника, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов.

Под запретом окажутся проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и других работ, свалка мусора, бытовых отходов вне установленных мест.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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