Фестиваль колокольного звона в Свияжске посетили свыше 17 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана прошел фестиваль колокольного звона «Звон над Свиягой». Его посетили свыше 17 тысяч человек, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации.

Для участия в празднике прибыли мастера из Москвы, Сергиева Посада, Ярославля, Нижнего Новгорода, Чистополя, Йошкар-Олы, монастыря Оптина пустынь.

— «Звон над Свиягой» — это фестиваль, который объединяет ценителей культуры. Спасибо всем участникам и звонарям, которые приехали к нам сегодня и показали свое мастерство. Этот праздник помогает нам сохранить наши культурные обычаи и ценности. Я уверен, что с каждым годом фестиваль будет расширять свою географию, а гостей будет все больше и больше, — рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Для гостей праздника провели мастер-класс по каллиграфии и тематическую выставку.

В прошлом году фестиваль колокольного звона прошел в начале июня. В празднике поучаствовали мастера колокольного звона, хоровые коллективы, ансамбли и певцы со всей страны, а также из Белоруссии.

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Айрат Назипов