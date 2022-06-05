«Звон над Свиягой»: о чем поют колокола?

19:12, 05.06.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на Успенской площади Свияжска прошел фестиваль колокольного звона «Звон над Свиягой», который посвящен 10-летию Татарстанской митрополии и 25-летию возрождения Свияжского Успенского мужского монастыря. В празднике поучаствовали мастера колоколького звона, хоровые коллективы, ансамбли и певцы со всей страны, а также из Республики Беларусь.


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