Рустам Минниханов поручил взять на контроль вопросы обслуживания общественных пространств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам Азнакаевского, Верхнеуслонского, Кайбицкого, Кукморского и Пестречинского районов республики взять на контроль вопросы обслуживания общественных пространств. Выяснилось, что в этих районах не заключены договоры с обслуживающими организациями.

О проблемах татарстанскому лидеру на совещании в Доме правительства доложила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. По ее словам, выполнение строительно-монтажных работ по программе развития общественных пространств составляет 42%, по программе формирования комфортной городской среды — 36%, по Всероссийскому конкурсу малых городов — 37%.

С целью проверки качества работ по благоустройству специалисты Института развития городов будут продолжать комиссионные выезды в районы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Подробнее о победителях — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов