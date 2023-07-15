Российские студенты разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Студенты из Иркутска разработали беспилотник, который позволит тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Уточняется, что дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации БПЛА отправляет данные на удаленный центр мониторинга.

По словам разработчиков, студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников — в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и актуализации геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

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Айрат Назипов