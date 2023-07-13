В Казани за полгода в ДТП погибли 17 человек, 770 пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За первое полугодие 2023 года в Казани зарегистрировали 651 ДТП. В них погибли 17 человек, 770 получили травмы.



Количество ДТП и погибших в сравнении с прошлым годом демонстрирует незначительное сокращение — в 2022-м зафиксировали 658 ДТП с 18 погибшими. Пострадали в первом полугодии прошлого года на шесть человек меньше — 764, доложил начальник ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

В этом году в столице Татарстана случились 283 столкновения автомобилей (281 в прошлом году) и 207 наездов на пешеходов (228). На 15 случаев выросло количество наездов на велосипедистов — до 35, один из них погиб в столкновении на переходе на улице Магистральной.

Восемь из 17 погибших в ДТП — пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте. Еще шестеро погибли после столкновения автомобилей, сообщили в мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанских дворах в этом году произошло 15 ДТП — семь наездов на пешеходов и восемь — на велосипедистов, тогда как в 2022-м их было в 2,5 раза меньше. Эльнар Садриев предложил обратить внимание на обустройство дворов и размещать информацию о правилах безопасности движения на стендах в лифтах и в подъездах. Рустем Гафаров поручил подробнее проанализировать эту тенденцию и предложить решения вместе с Институтом развития города.

С начала года в два раза выросло количество ДТП с участием электросамокатов, этот вопрос до сих пор стоит остро. Руководитель мэрии поручил проверить, как действуют на самокатах автоматическое ограничение скорости и ограничение движения при приближении к проезжей части.

По итогам прошлого года в Казани выявили 75 участков аварийности, где произошло более 270 ДТП. В их числе — перекрестки ул. Татарстан с ул. Лево-Булачная, ул. Вишневского с ул. Достоевского, ул. Декабристов с ул. Гагарина, ул. Чуйкова с ул. Адоратского.

На аварийных участках, где требовало состояние дорог, выполнен ямочный ремонт на площади более 23 тыс. кв. м. Дорожную разметку нанесли на площади 360 тыс. кв. м — это 96% от всего объема.

В Казани за 12 июля поступило 144 сообщения о ДТП. В авариях пострадали пять человек — произошло три столкновения и два наезда на пешехода.

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Маргарита Головатенко