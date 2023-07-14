Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Рязани арестовали бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

— По данным следствия, в 2018-2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области, — считает следствие.

По этому же делу была арестована бывший член Совета Федерации от Рязанской области Ирина Петина. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Игорь Греков родился 2 мая 1977 года в Батайске Ростовской области. В 2013—2015 годах занимал пост председателя попечительского совета ГУФСИН России по Ростовской области. В январе 2015 года получил пост общественного советника главы администрации Ростова-на-Дону. 19 сентября 2017 года Грекова назначили на должность вице-губернатора Рязанской области. Ушел с поста в январе 2021 года.

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Айрат Назипов