Рождаемость в Татарстане за пять месяцев уменьшилась на 1,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — май 2023 года в Татарстане зарегистрировали 14 364 новорожденных. Их оказалось на 242 ребенка, или 1,7%, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Снижение рождаемости по итогам пяти месяцев 2023 года зафиксировали почти во всех регионах Приволжского федерального округа. Исключение — Оренбургская область, где за январь — май на свет появилось 6 538 детей, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Заметнее всего среди 14 регионов ПФО рождаемость сократилась в Марий Эл — на 6,6%. За пять месяцев 2023 года там на свет появились 2 211 детей.

Всего в Приволжском федеральном округе за январь — май 2023 года зарегистрировали 93 780 новорожденных. Это на 2 384 ребенка, или на 2,5%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в мае на свет появились 2 826 новорожденных. Рождаемость, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилась на 2,6%.



Чтобы увеличить рождаемость, в Татарстане утвердили специальную программу. В ее задачи входит комплексный анализ демографической ситуации в республике на основе оценки демографического потенциала, формирование аналитической основы для разработки комплекса мер по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми, способствующих достижению целевых значений показателей рождаемости, и так далее.

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Татьяна Демина