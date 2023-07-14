Следствие требует перевести блогера Лерчек и ее мужа под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, и ее мужа могут отправить под домашний арест. Отменить меру пресечения в виде запрета определенных действий требует Следком.

В сообщении пресс-службы ведомства указывается, что супруги неоднократно нарушали меру пресечения. Например, пользовались интернетом и общались со свидетелями по уголовному делу, которые не доводятся им близкими родственниками.

— Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест, — говорится в тексте.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

О первом уголовном деле в отношении Валерии Чекалиной и ее мужа Артема стало известно 7 марта. По данным следствия, блогер с июля 2020 по июль 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Доходы были перечислены на расчетные счета, открытые на ИП данных лиц. В итоге следствие считает, что Чекалина «незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей».

Второе дело возбудили через неделю с лишним по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, супруги легализовали 130 млн рублей и приобрели на них доллары, чтобы замаскировать источник их происхождения.



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Айрат Назипов