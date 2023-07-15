В Татарстане выдача ипотечных кредитов увеличилась на треть

В Татарстане за первое полугодие 2023 года на треть увеличилась выдача ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Отмечается, что за этот период жители республики оформили более 5 тысяч ипотек. Их общая сумма составила более 24,2 миллиарда рублей. При этом 58% от общего объема выдач приходится на льготные кредиты по программам господдержки.

Фото: realnoevremya.ru

Июнь стал рекордным по выдаче ипотеки. За это время татарстанцы оформили более тысячи займов на покупку жилья на сумму 5,6 миллиарда рублей. Это на 15% превысило майские показатели.

— В Татарстане в январе — июне основной интерес заемщиков был сосредоточен на сегменте новостроек: на него пришлось более половины объема продаж ипотеки. Строящееся жилье клиенты приобретают в основном по госпрограммам, которые привлекают сниженной ставкой. Самой популярной из них у татарстанцев в первом полугодии стала «Семейная ипотека», по которой банк предоставил почти 60% всех льготных займов, — подчеркнула вице-президент банка Марьям Давлетшина.

Татарстан занял 19-е место среди регионов России по развитию ипотеки — по итогам 2022 года количество ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения составило 25,5. За пять месяцев относительно аналогичного периода прошлого года число заключенных сделок выросло на 25,8%. Средний размер такого кредита составил 3,54 млн рублей.

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Елизавета Пуншева