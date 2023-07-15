В Татарстане выдача ипотечных кредитов увеличилась на треть
В Татарстане за первое полугодие 2023 года на треть увеличилась выдача ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Отмечается, что за этот период жители республики оформили более 5 тысяч ипотек. Их общая сумма составила более 24,2 миллиарда рублей. При этом 58% от общего объема выдач приходится на льготные кредиты по программам господдержки.
Июнь стал рекордным по выдаче ипотеки. За это время татарстанцы оформили более тысячи займов на покупку жилья на сумму 5,6 миллиарда рублей. Это на 15% превысило майские показатели.
— В Татарстане в январе — июне основной интерес заемщиков был сосредоточен на сегменте новостроек: на него пришлось более половины объема продаж ипотеки. Строящееся жилье клиенты приобретают в основном по госпрограммам, которые привлекают сниженной ставкой. Самой популярной из них у татарстанцев в первом полугодии стала «Семейная ипотека», по которой банк предоставил почти 60% всех льготных займов, — подчеркнула вице-президент банка Марьям Давлетшина.
Татарстан занял 19-е место среди регионов России по развитию ипотеки — по итогам 2022 года количество ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения составило 25,5. За пять месяцев относительно аналогичного периода прошлого года число заключенных сделок выросло на 25,8%. Средний размер такого кредита составил 3,54 млн рублей.
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