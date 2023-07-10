Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Татарстан занял 19-е место среди регионов России по развитию ипотеки — по итогам 2022 года количество ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения составило 25,5. Такие данные опубликованы в рейтинге, составленном «РИА Новости».



За пять месяцев относительно аналогичного периода прошлого года число заключенных сделок выросло на 25,8%. Средний размер такого кредита составил 3,54 млн рублей.

Доля просроченной задолженности по ипотеке по состоянию на 1 июня в республике составила 0,26%.

Десятку регионов-лидеров рейтинга составили Тыва (показатель 44,8 ипотеки на тысячу экономически активного населения), Тюменская область (37,3), Ямало-Ненецкий автономный округ (36,2), ХМАО (34,8), Удмуртия (31,9), Башкортостан (31,5), Республика Саха (Якутия) (30,5), Курганская область (29), Пермский край (28,7) и Свердловская область (27,3).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 8 июля в Татарстане введено 2,3 млн квадратных метров жилья, что составляет 75% от годового плана. Построенные в рамках социальной ипотеки 26 домов на 104 тысячи кв. метров составляют 65% от общего объема.



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Маргарита Головатенко