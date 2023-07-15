В Татарстане на 7,7% выросли продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% возросли продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов возрастом до трех лет. Об этом сообщает сервис «Авито.Авто».

Средняя стоимость такого авто по региону составила 6,75 миллиона рублей. На долю премиальных брендов за этот период пришлось 1,1% от общего числа продаж машин.

Самыми продаваемыми моделями в сегменте стали BMW X5, Lexus RX, BMW 5 серии, BMW X6, Mercedes-Benz E-класса.

Фото: realnoevremya.ru

— Высокое качество сборки и надежность автомобилей премиум-класса объясняют рост интереса покупателей к премиум-авто с пробегом. Многие рассматривают автомобили в возрасте до 3 лет как прямую альтернативу новым: зачастую у них небольшой пробег, но при этом стоят они дешевле нового авто из салона. Этот принцип касается и премиального сегмента рынка, поэтому рост спроса на премиум-автомобили в возрасте до 3 лет вполне закономерен, — подчеркивают эксперты сервиса.

Напомним, в Татарстане в январе-июне 2023 увеличился на 70,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на дизельное авто с пробегом, сообщили эксперты «Авито Авто». В первом полугодии этого года доля таких автомобилей в предложении авто с пробегом в регионе составила 9,1%.

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Елизавета Пуншева