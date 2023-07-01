Средняя цена дизельных авто с пробегом в Татарстане составила 2,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Татарстане в январе-июне 2023 увеличился на 70,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на дизельное авто с пробегом, сообщили эксперты «Авито Авто». В первом полугодии этого года доля таких автомобилей в предложении авто с пробегом в регионе составила 9,1%.

Средняя цена дизельных авто с пробегом в Татарстане составила 2,4 млн рублей.

Вместе со спросом увеличилось и количество объявлений о продаже автомобилей данного сегмента (на 65,3%). В первом полугодии 2023 года доля дизельных автомобилей в предложении авто с пробегом в целом по России составила 11% (в том году — 8,6%), количество предложений по стране выросло на 49,8%.

По России средняя цена дизельных авто с пробегом составила 1 900 000 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Рейтинг наиболее востребованных моделей в сегменте дизельных автомобилей с пробегом в Татарстане возглавила BMW X5 (3,7 млн рублей). Вторую строчку занимает BMW пятой серии (2,7 млн рублей), на третьей позиции — Kia Sorento Prime (2,5 млн рублей).



В топ регионов с наиболее высокой долей автомобилей с пробегом с дизельным двигателем вошла Калининградская область, где доля дизельных авто в структуре предложения на платформе в первом полугодии этого года составила 29,2%, Москва и Московская область (17,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (17%), Хабаровский край (16%) и Крым (15,5%).



В мае 2023 года средний размер автокредита в Татарстане составил 1,29 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 9%. По среднему размеру автокредита Татарстан по итогам мая оказался на 14-м месте в рейтинге 30 регионов-лидеров России.



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Илина Хакимова