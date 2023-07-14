В Ново-Савиновском районе Казани строят еще один детский сад

В Ново-Савиновском районе Казани рядом с детским садом на улице Адоратского строят еще один детский сад, готовность объекта составляет 28%.



Рабочие завершают монтаж фундаментных блоков. Кирпичная кладка первого этажа готова на 40%, второго — на 16%. Вместе со строительными работами разрабатывается концепция учреждения.

220 будущих воспитанников будут распределены по 12 группам, а 4 из них будут ясельными для малышей от 1,5 до 3 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Строительство детского сада в 59-м квартале на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани завершено на 73%. В саду откроют 12 групп, в том числе группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.



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Маргарита Головатенко