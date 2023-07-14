Казань вошла в топ-5 популярных для переезда городов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казань замкнула пятерку популярных для переезда городов — за нее проголосовали 17% респондентов, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса «Работа.ру» и «Подработка», участие в котором приняли 3,2 тыс. респондентов.



Чаще всего опрошенные называли Санкт-Петербург — туда готовы переехать 39% опрошенных, чуть менее трети хотели бы переехать в Москву, 27% — в Сочи, еще 20% — в Краснодар. Первая четверка в сравнении с прошлым годом не изменилась.

В следующей пятерке — Владивосток (15%), Нижний Новгород (13%) и Екатеринбург (12%), еще по 10% голосов набрали Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казань вошла в топ-10 самых желанных городов для командировок по России. Самым востребованным городом для рабочих поездок по результатам опроса стал Калининград, туда хотели бы отправиться более 57%. Следом в пятерке лидеров с одинаковым приоритетом (46%) идут Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. В 2023 году в топ-5 направлений для рабочих путешествий также вошла Москва (21%).

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Маргарита Головатенко