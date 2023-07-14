Скончался Феликс Шигабутдинов

На 74-м году ушел из жизни Феликс Галлямович Шигабутдинов — выдающийся ученый и преподаватель, кандидат физико-математических наук.

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования заместителю председателя Правления АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрату Шигабутдинову, а также родным и близким.

«Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого Вам человека. Это огромная потеря для всех нас. Светлая память о Феликсе Галлямовиче, прекрасном отце, дедушке, ученом-физике, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном сообщении от имени Группы ТАИФ.

Справка

Феликсу Галлямовичу Шигабутдинову, кандидату физико-математических наук, было 73 года.

Ученый оставил яркий след в истории кафедры теоретической механики КГАСУ (ранее КИСИ), которой посвятил многие годы своей жизни. В 1990 году выступил с инициативой преподавания сопротивления материалов и теории упругости на татарском языке. Разработал терминологию данных предметов на татарском языке. Благодаря его вкладу впервые в истории высшего образования появились учебные пособия, курс лекций, методические указания для курсовых работ и практических занятий на татарском языке.

С 1994 года возглавлял кафедру теоретической механики КИСИ (впоследствии КГАСУ). При нем была значительно укреплена база учебного процесса, обновлена материальная база научных исследований, развернуты работы по открытию аспирантуры, повышению уровня учебных мотиваций в студенческой среде.

Также трудился в МГТУ им. Баумана и Научно-техническом центре АПМ.

Его учебные пособия получили гриф Минобразования РФ, рекомендованы к внедрению в учебный процесс Научно-методическим советом по теоретической механике при Минобразования России.