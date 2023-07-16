В Татарстане сократилась смертность от острых алкогольных отравлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года зарегистрировали 110 случаев смерти от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией. Это на 13 летальных исходов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Управления Роспотребнадзора по республике.

Показатель смертности от острых отравлений алкоголем в Татарстане в январе — июне 2023 года составил 2,8 на 100 тысяч человек. В первом полугодии прошлого года он был выше — 3,2.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за январь — июнь 2023 года в Татарстане зарегистрировали 282 острых отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. На 100 тысяч населения пришлось 7,3 случая, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,9).

Наибольшая доля зарегистрированных за шесть месяцев отравлений пришлась на этанол — 59,2%. Больше четверти случаев (28%) связаны с неуточненным спиртом, а каждый десятый инцидент (9,6%) — с метанолом.



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Татьяна Демина