Число острых отравлений алкоголем в Татарстане сократилось почти на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2023 года зарегистрировали 282 острых отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. На 100 тысяч населения пришлось 7,3 случая, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,9).

Наибольшая доля зарегистрированных за шесть месяцев отравлений пришлась на этанол — 59,2%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Больше четверти случаев (28%) связаны с неуточненным спиртом, а каждый десятый инцидент (9,6%) — с метанолом.



Больше трети отравившихся алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — безработные татарстанцы. На трудящихся пришлось 16,7% от всех случаев, а на пенсионеров — 12%. Среди пострадавших есть и школьники — 12,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Меньше четверти случаев отравления в Татарстане пришлось на женщин. Доля мужчин составила 79%.

За январь — июнь 2022 года в Татарстане зафиксировали 346 острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. На метанол в структуре пришлось 5,5% случаев, на этанол — 75,4%.

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Татьяна Демина