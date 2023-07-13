Замглавы Минцифры России Максима Паршина отправили под домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина отправили под домашний арест на два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

— В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение об аресте чиновника может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «ГосзаказТВ»/YouTube.com (архив)

Максим Паршин родился 23 июля 1976 года в городе Мытищи Московской области. С 2002 по 2013 год работал на различных должностях в Министерстве экономического развития России. В 2013 году занял пост заместителя гендиректора ФГУП «Почта России», а затем перешел на должность заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости. С 2016 года возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. 16 августа 2018 года распоряжением правительства был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Сегодня стало известно об его аресте. Сообщалось, что Паршина подозревают в коррупционном преступлении. В министерстве подтвердили, что в отношении замглавы министерства проводится расследование.

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Айрат Назипов