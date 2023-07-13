Татарстанцы стали чаще приходить в суды с запрещенными предметами

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За первые полгода судебные приставы Татарстана выявили 1 172 попытки пронести в здание суда запрещенные вещи. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда на заседания пытались пронести 462 предмета.

Как рассказали в ГУФССП России по республике, нарушителей ловили с газовым и травматическим оружием, боеприпасами, электрошокерами, кухонными ножами и т.д.

Всего за первое полугодие было составлено 1 857 административных протоколов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В 1 полугодии 2023 года судебными приставами по ОУПДС в зданиях судов Татарстана было пресечено 731 административное правонарушение по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ, что на 6,4 % больше, чем в прошлом году. Также в указанный период по ст. 17.8 КоАП РФ судебными приставами по ОУПДС пресечено 866 административных правонарушений. По ст. 13.26 КоАП РФ выявлено и составлено 219 административных правонарушений, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, татарстанские судебные приставы получили почти 373,5 тысячи обращений за первые полгода. При этом за аналогичный период прошлого года в ГУФССП России по республике поступило только 227,5 тысячи обращений. В пресс-службе ведомства рассказали, что увеличение количества обращений связано с ростом количества исполнительных производств, желанием жителей республики получать информацию дистанционно, без личного посещения пристава.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов