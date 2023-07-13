Под Казанью продают глэмпинг «Монте Карло» за 37 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Лаишевском районе Татарстана продают глэмпинг «Монте Карло» за 37 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ-Казань».

В глэмпинге есть пять домов с круглогодичным проживанием, в каждом из которых есть по два номера с отдельным входом с улицы. Они оборудованы холодильником, феном, телевизором, с собственной ванной комнатой и санузлом.

Капремонт объекта был проведен в прошлом году. Дома находятся в собственности у продавца свыше трех лет.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с предпринимательским сообществом развитие загородных объектов отдыха на территории республики. Он заявил, что в регионе интенсивно развивается природный, а также загородный туризм, и призвал продолжать работу в этом направлении.

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Айрат Назипов