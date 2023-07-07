Россия из-за санкций заплатила по международным займам 68% от плана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В 2022 году российский Минфин не мог занимать у международных организаций и погашать долги перед ними в полной мере. Всего объем платежей по кредитам составил 68% от плана, или 16,3 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на Счетную палату России.

В прошлом году фактический объем привлечения средств займов МФО, осуществленного по четырем проектам, составил эквивалент $35,2 млн, или 2,79 млрд рублей. Деньги предназначались для проектов: «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2» и «Сохранение и использование культурного наследия в России», «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и «Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, второй этап».

В целом программой внешних заимствований на 2022 год было предусмотрено привлечение финансирования МФО по девяти проектам, а также несвязанных кредитов, в общей сумме на 83,26 млрд рублей, или $1,15 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— По информации Минфина России, отклонение фактических показателей привлечения средств займов МФО от запланированных обусловлено текущей геополитической ситуацией, при которой проектная деятельность МФО на территории Российской Федерации приостановлена на неопределенный срок, — ссылается издание на аудиторов.

В марте сообщалось, что доходы России по двусторонним государственным кредитам из-за санкций в 2022 году оказались значительно ниже запланированных. Вместо ожидаемых 48,7 млрд рублей страна получила только 11 млрд. Процентный доход России по таким займам в 2022 году составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020-м — более 64 миллиардов.



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Айрат Назипов