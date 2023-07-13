В Татарстане продлили льготы для части бизнеса, использующего «упрощенку»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане продлили льготные налоговые ставки в 5% и 10% для компаний в отраслях, которые используют упрощенную систему налогообложения, такой закон поддержал Госсовет республики.



Пониженные ставки для некоторых субъектов бизнеса, использующих упрощенную систему налогообложения, сохранятся до 1 января 2025 года. Сумма льгот может составить 2,5 млрд рублей.

Как отметил депутат Геннадий Глушков, налоговая ставка в 5% будет действовать для строительных компаний и обрабатывающих производств, а еще производства и распределения электроэнергии и газа. Для остальных ставка составит 10%. Это не коснется сферы ИТ и расположенных в районах промпарков, уже работающих по ставке 5%.

Рассчитывается, что пролонгация льготных налоговых ставок поможет региону в социально-экономическом развитии, создании новых рабочих мест и обеспечении товарами потребительского рынка.

Депутаты Госсовета Татарстана в сентябре прошлого года продлили пониженные ставки для налогоплательщиков в малых городах с населением до 7 тыс. человек до 31 декабря 2025 года, тогда же уменьшилось и пороговое значение дохода для тех, кто занимается разработкой ПО.

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Маргарита Головатенко