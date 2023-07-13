В Казани на аукцион выставят права на размещение 26 объектов по продаже воды в розлив

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет потребительского рынка Казани проведет два электронных аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов. На них выставят 26 точек с профилем «вода в розлив».

Площадь каждой точки от 6 до 10 квадратных метров. Права на каждую из них готовы предоставить на 5 лет.

Площадки для продажи воды в розлив готовы предоставить по адресам:

ул. Моторная, вблизи дома №31а; ул. Девятаева, вблизи дома №15; ул. Достоевского, вблизи дома №8; ул. Сабан, вблизи дома №4; ул. Лушникова, вблизи дома №2; ул. Ягодинская, вблизи дома №27; ул. Восход, вблизи дома №4; ул. Блюхера, вблизи дома №4; ул. Бондаренко, вблизи дома №23; ул. Гаврилова, вблизи дома №8; ул. Адоратского, вблизи дома №1а; ул. Абсалямова, вблизи дома №29; ул. Гарифа Ахунова, вблизи дома №2; ул. Дубравная, вблизи дома №57; пр. Победы, вблизи дома №46; ул. Центральная, вблизи дома №65 (жилой массив Отары); ул. Бухарская, вблизи дома №1; ул. Интернациональная, вблизи дома №13г; пр. Победы, вблизи дома №222; ул. Солидарности, вблизи дома №4; ул. 3-я Кленовая, вблизи дома №21; ул. Поперечно-Ноксинская, вблизи дома №3а; ул. Начальная, вблизи дома №2; ул. Попова, вблизи дома №13; ул. Седова, вблизи дома №3; ул. Искра, вблизи дома №23.

Минимальная стоимость права за один год — 25 тысяч рублей. Самый дорогой лот находится в Отарах по ул. Центральной, вблизи дома №65 — 45 840 рублей.

Весной в Казани утвердили новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.



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Татьяна Демина