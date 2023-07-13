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В Казани на аукцион выставят права на размещение 26 объектов по продаже воды в розлив

10:27, 13.07.2023
В Казани на аукцион выставят права на размещение 26 объектов по продаже воды в розлив
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет потребительского рынка Казани проведет два электронных аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов. На них выставят 26 точек с профилем «вода в розлив».

Площадь каждой точки от 6 до 10 квадратных метров. Права на каждую из них готовы предоставить на 5 лет.

Площадки для продажи воды в розлив готовы предоставить по адресам:

  1. ул. Моторная, вблизи дома №31а;
  2. ул. Девятаева, вблизи дома №15;
  3. ул. Достоевского, вблизи дома №8;
  4. ул. Сабан, вблизи дома №4;
  5. ул. Лушникова, вблизи дома №2;
  6. ул. Ягодинская, вблизи дома №27;
  7. ул. Восход, вблизи дома №4;
  8. ул. Блюхера, вблизи дома №4;
  9. ул. Бондаренко, вблизи дома №23;
  10. ул. Гаврилова, вблизи дома №8;
  11. ул. Адоратского, вблизи дома №1а;
  12. ул. Абсалямова, вблизи дома №29;
  13. ул. Гарифа Ахунова, вблизи дома №2;
  14. ул. Дубравная, вблизи дома №57;
  15. пр. Победы, вблизи дома №46;
  16. ул. Центральная, вблизи дома №65 (жилой массив Отары);
  17. ул. Бухарская, вблизи дома №1;
  18. ул. Интернациональная, вблизи дома №13г;
  19. пр. Победы, вблизи дома №222;
  20. ул. Солидарности, вблизи дома №4;
  21. ул. 3-я Кленовая, вблизи дома №21;
  22. ул. Поперечно-Ноксинская, вблизи дома №3а;
  23. ул. Начальная, вблизи дома №2;
  24. ул. Попова, вблизи дома №13;
  25. ул. Седова, вблизи дома №3;
  26. ул. Искра, вблизи дома №23.

Минимальная стоимость права за один год — 25 тысяч рублей. Самый дорогой лот находится в Отарах по ул. Центральной, вблизи дома №65 — 45 840 рублей.

Весной в Казани утвердили новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан Комитет потребительского рынка города Казани

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