В Казани на аукцион выставят права на размещение 26 объектов по продаже воды в розлив
Комитет потребительского рынка Казани проведет два электронных аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов. На них выставят 26 точек с профилем «вода в розлив».
Площадь каждой точки от 6 до 10 квадратных метров. Права на каждую из них готовы предоставить на 5 лет.
Площадки для продажи воды в розлив готовы предоставить по адресам:
- ул. Моторная, вблизи дома №31а;
- ул. Девятаева, вблизи дома №15;
- ул. Достоевского, вблизи дома №8;
- ул. Сабан, вблизи дома №4;
- ул. Лушникова, вблизи дома №2;
- ул. Ягодинская, вблизи дома №27;
- ул. Восход, вблизи дома №4;
- ул. Блюхера, вблизи дома №4;
- ул. Бондаренко, вблизи дома №23;
- ул. Гаврилова, вблизи дома №8;
- ул. Адоратского, вблизи дома №1а;
- ул. Абсалямова, вблизи дома №29;
- ул. Гарифа Ахунова, вблизи дома №2;
- ул. Дубравная, вблизи дома №57;
- пр. Победы, вблизи дома №46;
- ул. Центральная, вблизи дома №65 (жилой массив Отары);
- ул. Бухарская, вблизи дома №1;
- ул. Интернациональная, вблизи дома №13г;
- пр. Победы, вблизи дома №222;
- ул. Солидарности, вблизи дома №4;
- ул. 3-я Кленовая, вблизи дома №21;
- ул. Поперечно-Ноксинская, вблизи дома №3а;
- ул. Начальная, вблизи дома №2;
- ул. Попова, вблизи дома №13;
- ул. Седова, вблизи дома №3;
- ул. Искра, вблизи дома №23.
Минимальная стоимость права за один год — 25 тысяч рублей. Самый дорогой лот находится в Отарах по ул. Центральной, вблизи дома №65 — 45 840 рублей.
Весной в Казани утвердили новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.
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