В МИД раскритиковали власти Германии из-за изъятия автомобилей у россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В МИД России раскритиковали решение немецких властей конфисковать автомобили у россиян. В ведомстве назвали действия Германии «правовым произволом».

— Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба, — говорится в сообщении ведомства.

Также в министерстве пообещали ответить на действия немецких властей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россияне начали массово жаловаться на конфискацию в Германии автомобилей с российскими номерами. Таможенники объясняют изъятия санкциями. У одного из уроженцев России машину забрали возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами России в ЕС запрещен».

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Айрат Назипов