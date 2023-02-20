Кабмин разрешил выдавать визы гражданам 19 стран на основании брони в отеле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России утвердило список из 19 государств, граждане которых имеют право получить визу на основании подтверждения брони в отеле. Она будет действовать полгода.

Согласно распоряжению, в перечень таких стран входят Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На прошлой неделе сообщалось, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 государствами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. По словам главы МИД страны Сергея Лаврова, Россия работает над снятием ограничений по выдаче электронных виз около 70 странам, за исключением недружественных.



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Айрат Назипов