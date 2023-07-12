В Татарстане будут судить сотрудницу управляющей компании по делу о падении наледи на пенсионера

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 68-летней сотрудницы управляющей компании. Ее обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как считает следствие, женщина была ответственна за обеспечение мер безопасности в зимний период. В ее обязанности входило проведение ежедневного осмотра фасадов многоквартирных домов. Она отвечала за то, чтобы на жилых домах не было наледи и сосулек.

— В феврале 2023 года женщина не организовала ограждение опасных участков возле многоквартирного дома по улице Радищева города Бугульмы, а также очистку его крыши от образовавшихся на ней массивного ледяного образования и снега. В результате 27 февраля снег и наледь упали на 90-летнего прохожего, причинив последнему тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении СУ СКР по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В марте в Набережных Челнах возле продуктового магазина в 26-м комплексе на голову женщины упала наледь с крыши магазина. 56-летняя местная жительница с травмой головы была доставлена в БСМП.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов