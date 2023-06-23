В Татарстане присудили государственную премию имени Алемасова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственной премии республики имени В.Е.Алемасова в 2023 году. Ее удостоились три человека.

Премия имени В.Е.Алемасова в этом году присуждена:

кандидату технических наук, доценту кафедры «Основания, фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Института строительства КГАСУ Данилю Сабирзянову — за значительный вклад в разработку инженерных методов расчета несущей способности и осадки оснований фундаментов, сложенных глинистыми грунтами, при комбинированном чередующимся длительно-статическом и циклическом нагружении;

— за значительный вклад в разработку инженерных методов расчета несущей способности и осадки оснований фундаментов, сложенных глинистыми грунтами, при комбинированном чередующимся длительно-статическом и циклическом нагружении; кандидату технических наук, инженеру первой категории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования службы диагностики оборудования и сооружений инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» Рауфу Сабирову — за значительный вклад в разработку и внедрение энергоресурсосберегающих технология получения в Татарстане комплексного фосфорсодержащего удобрения в условиях производства нитратов целлюлозы;

— за значительный вклад в разработку и внедрение энергоресурсосберегающих технология получения в Татарстане комплексного фосфорсодержащего удобрения в условиях производства нитратов целлюлозы; кандидату технических наук, старшему преподавателю кафедры общей физику КНИТУ-КАИ Алие Сайфутдиновой — за значительный вклад в исследование газодинамических, кинетических и электрофизических параметров генераторов неравномесной плазмы в атомарных и молекулярных газах при атмосферном давлении;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году. Каждый год награда присуждается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерии и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.



В 2022 году премии имени В.Е.Алемасова в республике удостоились доктор технических наук, профессор кафедры переработки древесных материалов КНИТУ-КХТИ Дмитрий Просвирников, кандидат технических наук, главный специалист бюро теплообменной аппаратуры отделения газоперекачивающих агрегатов АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» Ильмир Хабибуллин и кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Руслан Халиуллин.



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Татьяна Демина