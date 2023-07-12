Капремонт многоквартирных домов в Кировском и Московском районах Казани завершен на 71%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Капитальный ремонт в Кировском и Московском районах Казани завершили на 71%, сообщили в мэрии города.



Рассчитывается, что сезонные работы завершат 15 августа, а остальные закончат до 1 ноября.

В Кировском и Московском районах отремонтируют 60 домов. Например, в доме по улице Серова работы выполнили почти на 40%: здесь обновят и утеплят фасад, заменят окна и двери, отремонтируют входные группы, а еще благоустроят двор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов сообщал, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 69%. По состоянию на 3 июля полностью завершены работы на 134 объектах, из них за последние две недели 23 объекта в семи районах республики. Работы продолжаются в 588 многоквартирных домах.

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Маргарита Головатенко