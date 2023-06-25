У агрофирмы в Татарстане изымут участки земли для реконструкции участка трассы М-7 — Секинесь

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

В Татарстане у агрофирмы «Омара» изымут земельные участки общей площадью 80 155 квадратных метров. Решение принято в целях реконструкции трассы М-7 «Волга» — Секинесь на участке от Секинесь — Рагозино в Мамадышском районе. Решение закреплено постановлением кабмина республики.

Оба изымаемых земельных участка находятся в Мамадышском районе Татарстана. Первый из них площадью 14 370 «квадратов» расположен на территории Секинесского сельского поселения, второй — 65 785 квадратных метров — входит в состав Рагозинского сельского поселения.

С предложением об изъятии земельных участков выступили «Главтатдортранс» и Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Последнему поручено заключить соглашение с собственниками недвижимости и выплатить им возмещение.

Напомним, в Мамадышском районе Татарстана также изымут земельный участок 15,8 тысячи кв. м для реконструкции дороги регионального значения Мамадыш — Кукмор — Кляуш. Проведение кадастровых работ обеспечит «Главтатдортранс».



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Татьяна Демина