Книги на татарском лидируют среди переводов с языков народов России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Книги на татарском языке — самые многочисленные среди выпущенных в 2022 году на языках народов России (без учета русского). Из 1 046 наименований на языках народов почти 30% (307) приходится на книги на татарском. В 2021-м году их число достигало 257, сообщает ГодЛитературы.РФ.



Второе место — у книг на башкирском языке: 158 (то есть 15,1%), отпечатанные тиражом 392,1 тыс. экземпляров (26,1%). В 2021 году было 115 названий, отпечатанных тиражом 401,8 тысячи экземпляров.

Третье место — у книг на якутском языке: 154 названия (то есть 14,7%), выпущенных тиражом 281,8 тысячи экземпляров (18,7%). В 2021 году — 67 названий тиражом 110,3 тысячи экземпляров.

Еще два языка, замыкающих пятерку по числу изданий и тиражам книг, чувашский и кабардинский.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На русский в 2022 году переводили книги и брошюры с 38 языков народов России (в 2021 году — с 26 языков).

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Маргарита Головатенко