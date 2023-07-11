Ряд домов останутся без воды из-за коммунальной аварии в Кировском районе Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несколько домов в Кировском районе Казани останутся без воды из-за аварии на сетях по улице 40 лет Октября. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов города, воду отключат с 23:00 11 июля до 06:00 12 июля.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Горьковское шоссе, 17, 19;

ул. Маршрутная, 2/21, 6, 10/8;

ул. Можайского, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15;

ул. Телецентра, 2/10, 3, 4, 5, 6/9, 7.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Телефон аварийной службы МУП «Водоканал» — 231-62-60.



В Казани опубликовали график отключения горячей воды на июль в жилых домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов