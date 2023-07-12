Самыми высокооплачиваемыми специалистами июля в Казани стали медицинские представители

В Казани в июле больше всего готовы платить медицинским представителям. Минимум их зарплаты составляет 109 тысяч рублей, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. Успешный кандидат должен иметь релевантный опыт работы и высшее образование. Компания предоставит возможность пройти курсы повышения квалификации.

Чуть меньше составляет зарплата менеджеров по продажам — от 100 до 150 тысяч рублей. От соискателя требуется опыт работы. Работодатель же обещает обучение, компенсацию проезда и топливной карты.

На третьем месте в рейтинге — инженер-строитель. Специалистам предлагают зарплату от 90 тысяч рублей, релокационный пакет и премии. Кандидат должен иметь навыки работы с чертежами и проектной документацией.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В топ-5 также вошли инженер ПТО и программист «1С». Им готовы платить до 120 тысяч рублей и от 70 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в Казани зарплата кассира в магазинах для дома и ремонта может достигать 52 тысяч рублей. Сотруднику со средним профессиональным образованием готовы платить от 25 до 30 тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева