Минстрой России заключит с регионами меморандумы по увеличению градостроительного потенциала
Минстрой России должен заключить со всеми регионами страны меморандумы по увеличению градостроительного потенциала с учетом новых приоритетов пространственного развития. Поручение ведомству дано премьер-министром Михаилом Мишустиным по итогам стратегической сессии.
Цель заключения меморандумов с регионами России — увеличение объемов строительства жилья. Поручение Минстрой страны должен выполнить до 20 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Кабмина.
Как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, в стране за шесть месяцев 2023 года построили 21 млн кв. метров многоквартирного жилья. Ввод многоэтажек в эксплуатацию вырос на 6%.
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