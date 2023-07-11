Казанцы сообщают о возникновении сыпи после купания в озере Изумрудном

В социальных сетях появилась информация о том, что после купания в озере Изумрудном в Казани на теле отдыхающих появляется странная сыпь. Вероятно, дело в насекомых, обитающих в воде, сообщает ГТРК «Татарстан».

Как изданию объяснила врач-инфекционист Наиля Дроздова, в отличие от рек, в озерах медленный водообмен, из-за этого образуются застои. Так как нет протока, все, что оседает на дне, может развиваться. Например, личинки церкария, попадая на кожу, вызывают сыпь. Дерматологи называют ее болезнью купальщика.

— При лечении используются мази на основе ментола, чтобы охладить зуд, антигистаминные и жаропонижающие препараты. Профилактика — не купаться там, где много водоплавающих птиц, заходить в воду с понтона, не находиться в воде более 15 минут. После выхода из воды помыться под проточной водой, можно на кожу нанести крем, — подчеркнула дерматолог.

Напомним, в Казани по состоянию на 6 июля вода на трех муниципальных пляжах не соответствует гигиеническим требованиям. Отклонение по микробиологическим показателям выявили на «Локомотиве» и «Нижнем Заречье», а по санитарно-химическим — на озере Большом Лебяжьем.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева