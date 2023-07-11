В Челнах сократили зону скотомогильника в 68-м микрорайоне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В частном секторе в Набережных Челнах сократили санитарно-защитную зону скотомогильника, из-за которого ранее сорвался проект застройки пустыря в 68-м районе, сообщает Chelny-biz.ru.



Решением руководителя Роспотребнадзора Ирины Брагиной границы сибиреязвенного захоронения в районе ул. Нагорной изменили, сообщил зампредседателя межведомственной комиссии по экологической безопасности Айрат Насыбуллин на совещании в мэрии.

Участок площадью более 3 га в частном секторе ушел с аукциона в 2020 году. Челны заключили с компанией «СтройПроект-Плюс» Михаила Казаченко договор аренды и разрешили строительство. Хозяева частных домов выступали против, а позднее выяснилось, что вся территория попадает в санитарно-защитную зону скотомогильника. Исполком обратился в суд и расторг свой же договор аренды.

Позднее застройщик добился компенсации средств, вложенных в освоение участка и приведение стройплощадки в первоначальный вид. В конце 2022 года Казаченко оспорил еще один отказ города, на другую стройку.

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Маргарита Головатенко