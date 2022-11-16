Застройщик дома на скотомогильнике в Челнах оспорил отказ мэрии на другую стройку

Фото: наш.дом.рф

Пятиэтажка в 66-м микрорайоне

Как стало известно «Реальному времени», челнинский застройщик Михаил Казаченко, недавно взыскавший убытки с исполкома автограда за срыв проекта жилого комплекса «Ясная поляна» в 68-м микрорайоне из-за выявленного скотомогильника, оспорил еще один отказ города, на другую стройку.

В июне этого года девелопер обратился в исполком Челнов за разрешением на строительство многоквартирного дома в 66-м микрорайоне. В июле получил отказ — в связи с несоответствием проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка.

Однако Казаченко был уверен, что этот отказ ничем не мотивирован, и подал иск к властям города. В обоснование своих требований указал, что прикладывал к заявлению все необходимые документы и каких-либо замечаний к их перечню чиновники не предъявили. Рассмотрев материалы дела, суд согласился с застройщиком:

— В оспариваемом отказе не указано, в какой именно части представленная проектная документация не соответствует градостроительному плану. Такой немотивированный отказ не может считаться законным, так как в данном случае у заявителя отсутствует возможность устранить недостатки, — говорится в определении.

Фото: realnoevremya.ru

Отказ незаконен

Получив отказ от властей города, Михаил Казаченко пожаловался в прокуратуру города на действия исполкома. В августе прокуроры также сообщили, что из ответов чиновников не ясно, какие именно несоответствия проектной документации послужили отказу. Прокуратура потребовала от города устранить нарушения градостроительного законодательства.



На основании изложенного суд пришел к выводу, что отказ исполкома является незаконным, так как не соответствует статье 51 Градостроительного кодекса России. Кроме того, он нарушает права ООО СЗ «Развитие» (принадлежит Казаченко), поскольку компания не смогла своевременно реализовать планы по строительству дома в рамках своей предпринимательской деятельности.

В ходе рассмотрения дела стало известно, что власти автограда в конце августа все же выдали девелоперу разрешение на стройку за №RU16302000-235-2022. Иск застройщика был удовлетворен.

Отказ исполкома нарушил права компании, поскольку она не смогла своевременно реализовать планы по стройке дома в рамках своей предпринимательской деятельности.

Согласно проектной декларации, на участке в 66-м микрорайоне Казаченко намерен возвести 5-этажный кирпичный дом на 26 квартир общей площадью свыше 2 тысяч квадратных метров жилья. В строительство девелопер планирует вложить свыше 140 млн рублей.

Мария Иванова